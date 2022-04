BALADE CONTEE AU CASTELLAS DE MONTPEYROUX Montpeyroux, 21 mai 2022, Montpeyroux.

BALADE CONTEE AU CASTELLAS DE MONTPEYROUX Montpeyroux

2022-05-21 15:30:00 15:30:00 – 2022-05-21 19:00:00 19:00:00

Montpeyroux Hérault Montpeyroux

4 4 EUR Balade contée au Château de Montpeyroux en mise en bouche du Festival Léz’Arts Mouvants de La Sauce – édition 2022

Rendez-vous à 15h30 au parking du Barry à Montpeyroux

Légendes locales, contes du Languedoc et médiévaux par le conteur et musicien Sofyan Ruel.

Tout public à partir de 7 ans – Non praticable en poussette – Bonnes chaussures.

+33 6 44 38 70 21

Montpeyroux

