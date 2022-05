Balade contée au Brethon Le Brethon Le Brethon Catégories d’évènement: Allier

Le Brethon

Balade contée au Brethon Le Brethon, 19 juillet 2022, Le Brethon. Balade contée au Brethon La Bouteille Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon

2022-07-19 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-19 La Bouteille Chapelle Saint-Mayeul

Le Brethon Allier Le Brethon EUR Découvrez les vestiges du prieuré bénédictin de Saint-Mayeul à la tombée de la nuit et au gré des contes d’Arnaud Redon. http://www.valleecoeurdefrance.fr/ La Bouteille Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon

