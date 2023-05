Balade contée au bois de Vincennes Bois de Vincennes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 10 juin 2023

de 14h30 à 16h40

Le samedi 20 mai 2023

de 14h30 à 16h40

.Tout public. A partir de 6 ans. payant Adulte: 14 euros Enfant: 9 euros Jeune + étudiant+ demandeur d’emploi: 10 euros Des contes merveilleux racontés lors d’une balade dans le bois de Vincennes, pour tous dès 6 ans. Les beaux jours donnent envie de se balader, le nez au vent.

Laissez-vous bercer par le bruissement des feuilles, le clapotis de l’eau, le chant des oiseaux…

Maintenant, vous êtes prêt à écouter des histoires extraordinaires. Des histoires d’hommes transformés en arbres, d’oiseaux qui parlent, d’ondines qui attirent les hommes au fond de l’eau, de lutins farceurs…

Tout le monde est bien installé ? Debout, ou alors allongé dans l’herbe sur une couverture. Vous pouvez maintenant vous laissez aller à la rêverie… Avant de repartir vers un autre lieu où se trouve un autre conte. La nature fourmille d’histoires merveilleuses.

Apportez vos meilleurs souliers et votre chapeau de paille, votre coussin préféré ou votre plaid si moelleux, une loupe ou peut être des jumelles, et n’oubliez pas vos yeux écarquillés.

Cette promenade contée est une façon inattendue de redécouvrir le bois de Vincennes. Nombre de places limitées.

Durée environ 2h.

Le lieu précis du rendez-vous est sur le billet. Bois côté lac Daumesnil. Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris Contact : https://www.celiachambaud.com/billetterie/ lescontesdanses@hotmail.fr https://www.celiachambaud.com/billetterie/

