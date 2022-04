Balade contée à vélo en Brocéliande à 14h30

2022-04-14 – 2022-04-14 Laissez Guillaume vous emmener sur les chemins tortueux de Brocéliande afin de découvrir les créatures magiques et marcher sur les pas des grands chevaliers de la Table Ronde (En chemin: Tombeau de Merlin, Fontaine de Jouvence et Chêne des Hindrés) . RDV à 13h30 à la station Brocéliande Bike à Paimpont – départ à 14h (2 rue des Forges). Retour vers 17h.

Un minimum de 8/10 personnes est requis. En dessous, la balade peut être annulée par les organisateurs. Prévoir des chaussures adaptées à la marche. Tarifs: 29/39 €

10€ remorque ou suiveurs

Gratuit enfant de moins de 4 ans ( seul l'équipement utilisé est payant: remorque…)

