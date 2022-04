Balade contée à vélo en Brocéliande à 10h Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont Ille-et-Vilaine Paimpont Laissez Guillaume vous emmener sur les chemins tortueux de Brocéliande afin de découvrir les créatures magiques et marcher sur les pas des grands chevaliers de la Table Ronde (En chemin: Tombeau de Merlin, Fontaine de Jouvence et Chêne des Hindrés) . RDV à 9h30 à la station Brocéliande Bike à Paimpont – départ à 10h (2 rue des Forges). Retour vers 13h.

Un minimum de 8/10 personnes est requis. En dessous, la balade peut être annulée par les organisateurs. Prévoir des chaussures adaptées à la marche. Tarifs: 29/39 €

10€ remorque ou suiveurs

