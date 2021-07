Balade contée à Poullan-sur-Mer Poullan-sur-Mer, 20 août 2021, Poullan-sur-Mer.

Balade contée à Poullan-sur-Mer 2021-08-20 – 2021-08-20 Lesconil Allée couverte de Lesconil

Poullan-sur-Mer Finistère Poullan-sur-Mer

Le Pays de Douarnenez est un pays de légendes. La Baie de Douarnenez inspire les conteurs. Et si ces contes et légendes étaient bien plus que des histoires… Laissez-vous emporter dans un autre monde où la ville d’Ys n’était pas encore engloutie, et où les korrigans dansaient les nuits de pleine lune… Sur réservation.

+33 2 98 92 13 35

