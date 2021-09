Mauran Mairie Haute-Garonne, Mauran Balade Contée à Mauran “D’une rive à l’autre” Mairie Mauran Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le samedi 25 septembre à 16:00

Le Collectif Al Caz’Art et la Compagnie Contes à cheminer vous proposent une balade contée à Mauran d’1h30 environ. RDV et accueil à partir de 15h30 devant la Mairie. Une solution de repli en cas de mauvais temps est prévue.

Adhésion au Collectif Al Caz’Art 5€ / an

Collectif Al Caz'Art et la Compagnie Contes à cheminer
11 rue de la Mairie 31220 Mauran

2021-09-25T16:00:00 2021-09-25T17:30:00

