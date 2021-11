BALADE CONTEE A L’EGLISE NOTRE-DAME DES PINS Espondeilhan, 4 décembre 2021, Espondeilhan.

BALADE CONTEE A L’EGLISE NOTRE-DAME DES PINS Espondeilhan

2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-04 12:00:00

Espondeilhan 34290 Espondeilhan

6 6 EUR Notre dernière “balade contée du premier samedi” de l’année est consacrée à la présentation exhaustive de cette église romane, construite principalement entre le XIe et le XIVe siècle.

Ne ratez pas l’occasion de vous replonger au cœur du Moyen-Age et de son architecture magistrale : étapes de construction, détails de sculptures, objets mobiliers, décors. Son histoire va vous étonner!

Cet édifice à l’abri des regards, dressé au milieu d’un bouquet de pins maritimes, est un véritable joyau du patrimoine. Venez vite le (re)découvrir, en compagnie de l’Office de Tourisme et des Amis de Notre-Dame des Pins.

Réservation obligatoire, groupe de 25 personnes maximum.

Pass sanitaire contrôlé au départ de la visite.

Espondeilhan

