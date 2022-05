Balade contée à l’Abbaye Saint-Mathieu Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistère

Plougonvelin

Balade contée à l’Abbaye Saint-Mathieu Plougonvelin, 12 juillet 2022, Plougonvelin. Balade contée à l’Abbaye Saint-Mathieu La pointe Saint-Mathieu Abbaye Saint-Mathieu Plougonvelin

2022-07-12 20:30:00 – 2022-07-12 22:00:00 La pointe Saint-Mathieu Abbaye Saint-Mathieu

Plougonvelin Finistère Plougonvelin A l’occasion de la Nuit du Phare Saint-Mathieu, la conteuse Florence Le Dreff vous propose une balade contée dans les ruines de l’abbaye. Avec ses histoires, elle vous entraînera dans les pas de Martin, l’architecte, venu proposer ses services aux moines de l’abbaye…

Tout public, à partir de 6 ans.

Départ devant le musée. florenceledreff@gmail.com +33 6 85 45 67 01 https://florenceledreff.wordpress.com/ A l’occasion de la Nuit du Phare Saint-Mathieu, la conteuse Florence Le Dreff vous propose une balade contée dans les ruines de l’abbaye. Avec ses histoires, elle vous entraînera dans les pas de Martin, l’architecte, venu proposer ses services aux moines de l’abbaye…

Tout public, à partir de 6 ans.

Départ devant le musée. La pointe Saint-Mathieu Abbaye Saint-Mathieu Plougonvelin

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougonvelin Autres Lieu Plougonvelin Adresse La pointe Saint-Mathieu Abbaye Saint-Mathieu Ville Plougonvelin lieuville La pointe Saint-Mathieu Abbaye Saint-Mathieu Plougonvelin Departement Finistère

Plougonvelin Plougonvelin Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougonvelin/

Balade contée à l’Abbaye Saint-Mathieu Plougonvelin 2022-07-12 was last modified: by Balade contée à l’Abbaye Saint-Mathieu Plougonvelin Plougonvelin 12 juillet 2022 finistère Plougonvelin

Plougonvelin Finistère