Côtes-d’Armor Carnoët A la tombée de la nuit, suivez la fée Maëlig, la gardienne de la colline, pour rencontrer des saints faiseurs de miracles prodigieux, entre guérisons in-extremis de malades agonisants et sauvetages périlleux contre les éléments de la nature.

Le saviez-vous ? En Bretagne, durant la nuit de Noël, lors des 12 coups de minuit, on raconte que les menhirs se déplacent seuls pour aller boire aux ruisseaux… contact@lavalleedessaints.bzh +33 2 96 91 62 26 http://www.lavalleedessaints.com/ Carnoët

