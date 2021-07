Balade contée à la découverte du patrimoine paysager d’Arc-en-Barrois Église Saint-Martin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Arc-en-Barrois.

Balade contée à la découverte du patrimoine paysager d’Arc-en-Barrois

Église Saint-Martin, le samedi 18 septembre à 14:00

### Le Parc national de forêts et le CAUE de Haute-Marne vous invitent à une balade au cœur du village d’Arc-en-barrois. Une pérégrination rythmée par la lecture du patrimoine arboré du village. Commentée par Carlotta Soucheyre paysagiste conseil au CAUE de Haute-Marne, participez à cette journée placée sous le signe de l’arbre dans tous ses états qui vous surprendra ! Il s’agira d’évoquer, à l’occasion d’arrêts choisis, différents motifs paysagers de l’arbre (mail, arbre isolé, vergers, arbres de berges, alignement ou haie) et de faire le lien avec les usages qu’on leur prête sur l’espace public. Ce sera également l’occasion d’interroger les pratiques de plantation et d’entretien d’hier et d’aujourd’hui.

Gratuit. Inscription impérative. Rdv devant l’église. Durée de la visite : environ 1h30. Prévoir des chaussures confortables pour la marche urbaine, une bouteille d’eau, de quoi se protéger du soleil, etc.

Église Saint-Martin 14 Place Moreau, 52210 Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00