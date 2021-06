Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps, Cher Balade contée à la découverte du patrimoine agroforestier et de la biodiversité de ChâteauFer Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Guidés par Michel Auvent, le jardinier poète, vous partirez à la rencontre des nombreuses essences d'arbres plantées sur le domaine. Pour cette première édition, vous cheminerez sur la parcelle « Le parc », un ancien parcus romain très sableux de 7 hectares. Sur les sentiers bordés de bouchures renaissantes, vous pourrez profiter de cette parenthèse contée pour pique-niquer à l'ombre de ces chênes qui viennent du bout du monde, comme une invitation au voyage. En clôture, Céline et Alexandre partageront avec vous leur passion des arbres et leur projet agroécologique. Réservation en ligne.

Balade contée à la découverte du patrimoine agroforestier et de la biodiversité de ChâteauFer
Date: 2021-06-26 to 2021-06-27
Location: Bruère-Allichamps, Cher
Price: 7.5 EUR
Contact: info@chateaufer.fr +33 2 48 96 03 65
Website: https://chateaufer.fr/

