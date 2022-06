Balade contée à la découverte du jardind’art Terre d’Accord, jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux La Chapelle-sur-Dun, 7 juillet 2022, La Chapelle-sur-Dun.

Balade contée à la découverte du jardind’art Terre d’Accord, jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux

309 Sente Cauvillaise Terre d’Accord, Jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime Terre d’Accord, Jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux 309 Sente Cauvillaise

2022-07-07 – 2022-07-07

Terre d’Accord, Jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux 309 Sente Cauvillaise

La Chapelle-sur-Dun

Seine-Maritime

La Chapelle-sur-Dun

Balade contée à la découverte du jardin d’art Terre d’Accord.

Plus qu’une visite d’un atelier d’artiste (60 sculptures) ou d’un jardin (deux hectares paysagés), c’est à une rencontre avec les énergies de régénération et d’émergence du lieu à laquelle nous invitent le sculpteur Robert Arnoux et sa femme Corinne Brenne. Pour vous faire découvrir l’histoire de la création de Terre d’Accord avec ces 4 jardins : jardin du Feu, de l’Eau, de la Terre et les jardins du Ciel de la Terre, ils ont choisi de vous immerger dans leur imaginaire avec une balade contée. Vous irez ainsi à la rencontre des personnages mis en scène au travers des moments fondateurs de nos vies. Vous découvrirez ce qu’ils ont envie de nous transmettre pour que nous réinventions une autre façon d’habiter la terre, en accord avec la nature, les autres et nous-même. Pour terminer la balade, vous pénétrerez dans le lieu de la création : l’atelier du sculpteur. A la fin de la balade, une promenade libre au jardin vous est proposée.

Tarif 12 € par personne, 8 € pour les DE et étudiant, gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

De 15h à 17h

En dehors des dates prévues, il est possible d’organiser des balades contées pour des groupes à partir de 5 personnes.

Balade contée à la découverte du jardin d’art Terre d’Accord.

Plus qu’une visite d’un atelier d’artiste (60 sculptures) ou d’un jardin (deux hectares paysagés), c’est à une rencontre avec les énergies de régénération et d’émergence du lieu à…

corinne.brenne@enaccord.eu +33 6 76 59 35 18 https://www.voyagesensoi.com/

Balade contée à la découverte du jardin d’art Terre d’Accord.

Plus qu’une visite d’un atelier d’artiste (60 sculptures) ou d’un jardin (deux hectares paysagés), c’est à une rencontre avec les énergies de régénération et d’émergence du lieu à laquelle nous invitent le sculpteur Robert Arnoux et sa femme Corinne Brenne. Pour vous faire découvrir l’histoire de la création de Terre d’Accord avec ces 4 jardins : jardin du Feu, de l’Eau, de la Terre et les jardins du Ciel de la Terre, ils ont choisi de vous immerger dans leur imaginaire avec une balade contée. Vous irez ainsi à la rencontre des personnages mis en scène au travers des moments fondateurs de nos vies. Vous découvrirez ce qu’ils ont envie de nous transmettre pour que nous réinventions une autre façon d’habiter la terre, en accord avec la nature, les autres et nous-même. Pour terminer la balade, vous pénétrerez dans le lieu de la création : l’atelier du sculpteur. A la fin de la balade, une promenade libre au jardin vous est proposée.

Tarif 12 € par personne, 8 € pour les DE et étudiant, gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

De 15h à 17h

En dehors des dates prévues, il est possible d’organiser des balades contées pour des groupes à partir de 5 personnes.

Terre d’Accord, Jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux 309 Sente Cauvillaise La Chapelle-sur-Dun

dernière mise à jour : 2022-06-25 par