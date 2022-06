Balade contée à la découverte du jardin d’art Terre d’Accord.

2022-07-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-27 17:00:00 17:00:00 Balade contée à la découverte du jardin d’art Terre d’Accord.

Plus qu’une visite d’un atelier d’artiste (60 sculptures) ou d’un jardin (deux hectares paysagés), c’est à une rencontre avec les énergies de régénération et d’émergence du lieu à… dernière mise à jour : 2022-06-26 par

