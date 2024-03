Balade contée à la découverte de Terre d’Accord Sente Cauvillaise La Chapelle-sur-Dun, samedi 20 avril 2024.

Balade contée à la découverte de Terre d’Accord Sente Cauvillaise La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Samedi 20 avril de 14h à 18h balade contée pour parcourir les 4,6 milliards d’années de l’histoire de la Terre en 4,6 km. Une Marche du Temps Profond, ou Deep Time Walk, ce sont 4,6 km de promenade contée pour parcourir les 4,6 milliards d’années d’histoire de la Terre et revivre, pas après pas, chaque événement significatif dans l’émergence et l’évolution de la vie sur Terre.

C’est une expérience ludique, sensorielle, instructive et poétique, pour se reconnecter à notre planète, au temps long, à nos ancêtres et à l’ensemble du Vivant. Démarrage de la balade à Terre d’Accord, puis parcours dans le village de La Chapelle sur Dun, et fin du parcours au jardin.

Tarif 15 €. Inscription sur le site de Terre d’Accord.

Sente Cauvillaise Jardin terre d’Accord

La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie contact@terredaccord.com

