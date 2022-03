Balade contée à Fréteval Fréteval Fréteval Catégories d’évènement: Fréteval

Balade contée à Fréteval. Mise en voix et en musique d'histoires reliées au patrimoine naturel sur un parcours d'environ 3kms. Le château, les plantes sauvages et le Loir seront mis à l'honneur, par la Compagnie vendômoise "A conter d'aujourd'hui". A partir de 7 ans. RDV place Pierre Genevée à Fréteval. Organisée par la médiathèque La Fonderie et l'Office de Tourisme du Perche & Haut Vendômois, dans le cadre de la Randonnée du Perche & Haut Vendômois.

