Balade conte et musique « Le grand ciel des petits mondes » Maison de la nature,Mantet Mantet Catégories d’évènement: Mantet

Pyrénées-Orientales

Balade conte et musique « Le grand ciel des petits mondes » Maison de la nature,Mantet, 6 août 2022, Mantet. Balade conte et musique « Le grand ciel des petits mondes »

le samedi 6 août à Maison de la nature, Mantet

A la rencontre entre le conte et la chanson, venez lors d’une balade artistique et poétique découvrir les astres, la biodiversité et la vie nocturne. Petits et grands, de jour comme de nuit, laissez-vous vous transporter par ces histoires, des sentiers de montagne jusqu’au ciel profond. Animation réalisée dans le cadre du Festival Nature des réserves naturelles catalanes. Toute la programmation sur : [www.reserves-naturelles-catalanes.org](http://www.reserves-naturelles-catalanes.org)

Inscription obligatoire , RNN de Mantet : 04 68 05 00 75

Balade conte et musique Maison de la nature,Mantet Le village, Mantet Mantet Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-06T14:00:00 2022-08-06T16:00:00;2022-08-06T21:00:00 2022-08-06T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mantet, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Maison de la nature,Mantet Adresse Le village, Mantet Ville Mantet lieuville Maison de la nature,Mantet Mantet Departement Pyrénées-Orientales

Maison de la nature,Mantet Mantet Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mantet/

Balade conte et musique « Le grand ciel des petits mondes » Maison de la nature,Mantet 2022-08-06 was last modified: by Balade conte et musique « Le grand ciel des petits mondes » Maison de la nature,Mantet Maison de la nature,Mantet 6 août 2022 Maison de la nature Mantet Mantet Mantet

Mantet Pyrénées-Orientales