Le pré seigneur, au pont de l’Authion, le samedi 14 mai à 14:00

_En partenariat avec la ville de Sainte-Gemmes-sur-Loire, le Conseil Départemental 49_ Accompagné d’un animateur de la LPO, apprenez à utiliser votre smartphone dans la nature. Participez à un programme de sciences participatives : reconnaître les plantes ou écouter les chants d’oiseau avec les outils numériques n’auront plus de secret pour vous ! _Avoir un smartphone avec internet._

Gratuit ; réservation obligatoire auprès de la Mairie de Sainte-Gemmes-sur-Loire

Une sortie pour apprendre à utiliser votre smartphone dans la nature proposée par la LPO Anjou – Pays de la Loire Grandeur Nature Le pré seigneur,au pont de l’Authion Sainte-Gemmes-sur-Loire, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T16:30:00

