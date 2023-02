Balade Conférene – Nuit de la chouette : un rendez-vous à partager en famille ! Crépy-en-Valois Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois

Oise La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le service Environnement de la Ville de Crépy-en-Valois vous donnent rendez-vous les samedis 4 et 18 mars à partir de 19h pour découvrir les chouettes de Crépy-en-Valois ! Un rendez-vous à partager en famille. Biannuelle, la Nuit de la chouette organisée par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), au plan national rencontre toujours un vif succès dans notre commune.

Pour preuve, chaque année plus de 100 participants viennent à la rencontre de ces animaux mystérieux lors de ce rendez-vous.

Inscriptions à l'adresse : environnement@crepyenvalois.fr

