Vosges Saint-Dié-des-Vosges Dans le cadre de la Fête de la science, Balade-conférence « Les monuments face aux changements climatiques ».

Animée par Céline Schneider, enseignante-chercheuse à l’université de Reims.

La balade sera suivie d'un pot convivial au musée Pierre-Noël.

