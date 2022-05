Balade-conférence “Les Grandes Landes de Trébédan” Trébédan Trébédan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trébédan

Balade-conférence “Les Grandes Landes de Trébédan” Trébédan, 8 mai 2022, Trébédan. Balade-conférence “Les Grandes Landes de Trébédan” Trébédan

2022-05-08 14:15:00 – 2022-05-08 18:30:00

Trébédan Côtes d’Armor Trébédan Venez observer la biodiversité des grandes landes de Trébédan en compagnie d’intervenants de l’association Bretagne Vivante .

Rendez-vous sur la place de la mairie à 14h15.

14h30 – 16h30 : Observation de l’environnement dans les landes.

17h-18h30 : Conférence à la Salle de Partage. Au retour de la balade, une pause gourmande et rafraîchissante est prévue.

Réservation conseillée

