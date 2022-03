Balade-conférence avec Françoise Anica : Splendeurs et misères dans la Plaine Monceau Bibliothèque Europe Paris Catégories d’évènement: île de France

Balade-conférence avec Françoise Anica : Splendeurs et misères dans la Plaine Monceau Bibliothèque Europe, 19 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 19 mai 2022

La bibliothèque Europe vous invite à poursuivre la découverte de la Plaine Monceau en compagnie de Françoise Anica, conférencière au musée Henner. Futur « beau quartier », la Plaine Monceau encore champêtre séduit au 18ème siècle la noblesse et la bourgeoisie naissante avant d’attirer des artisans, des artistes, des employés mais aussi des exclus, des vagabonds dont certains passeront à la postérité. Au fil de cette balade Françoise Anica dévoile les souvenirs et les traces qu’ils ont laissés. Inscriptions à la bibliothèque (20 personnes) à partir du mardi 19 avril. Rendez-vous le 19.05 à la bibliothèque à 13h45 – départ 14h. Bibliothèque Europe 3 rue de Lisbonne Paris 75008

Contact : 01 44 90 75 45 bibliotheque.europe@paris.fr Balade;Conférence

