[balade] Compost : départ pour Compostelle La Maison des métallos, 5 février 2023, Paris.

Le dimanche 05 février 2023

de 15h00 à 16h00

. gratuit

300 000 personnes se rendent à Compostelle chaque année et sans doute autant rêvent de commencer le voyage. Alors si l’aventure vous tente, il vaut mieux commencer à vous y préparer parce 1460 kms de marche en 58 jours, ça ne se prend pas à la légère.

D’où est-ce qu’on part, où on va et comment ? Départ au pied de la tour Saint Jacques où le plasticien performer Michel Dupuy, spécialiste de « visites guidées » et randonneur à ses heures vous attend avec son sac à dos, parce que l’essentiel est dans le sac qui ne doit pas dépasser 10% de notre poids. Au nombre des indispensables : une cape de pluie, de la nourriture lyophilisée, un tire-tiques, 3 paires de chaussettes, quelques coquilles, des bourdons, un peu de philosophie et beaucoup de sobriété… Et parce que comme le disent les pèlerins : l’essentiel n’est pas la fin mais le chemin, la conversation se poursuit par le début du chemin sur 1 km et s’achève par le coup de l’étrier rue Saint-Jacques.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fr/balade-compost-grand-magasin 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos

Michel Dupuy Balade du 1er kilomètre de Saint Jacques de Compostelle