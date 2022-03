BALADE COMMENTEE VELO “La Marquenterre” Fort-Mahon-Plage, 21 avril 2022, Fort-Mahon-Plage.

BALADE COMMENTEE VELO “La Marquenterre” Fort-Mahon-Plage

2022-04-21 – 2022-04-21

Fort-Mahon-Plage Somme Fort-Mahon-Plage

François de Vélo en baie de Somme vous propose une immersion dans la nature en VTT pour découvrir et comprendre les paysages du littoral picard. Vous passerez sur la plage, dans la baie d’Authie, au milieu du bois de sapin et dans les prairies, en dehors des sentiers balisés.

Un authentique voyage à travers le patrimoine, la faune et la flore.

Balades guidées en VTT pour les débutants comme pour les habitués.

Durée 3h / 20Km

Départ Base Nautique de Fort-Mahon-Plage

VTT et casques fournis

A partir de 11 ans

Tarif Unique : 34€

Réservation : 03 22 23 36 00

En y participant, vous acceptez la publication des photographies où vous pourriez figurer. Si vous les refusez, vous devez nous le signaler par mail.

La balade est maintenue pour un nombre minimum de 6 personnes inscrites. Dans le cas contraire, la balade guidée sera annulée la veille de la prestation et cette dernière sera remboursée.

+33 3 22 23 36 00

