Balade commentée sur l’histoire et le patrimoine de St Paul Saint-Paul, mardi 20 août 2024.

Balade commentée sur l’histoire et le patrimoine de St Paul Saint-Paul Corrèze

Visitez St Paul différemment, seul, en famille ou en groupe au cours d’une balade commentée facile d’environ 4 km proposée par l’association « La Pierre Fontaine » le long du parcours vous traverserez le jardin aménagé et pédagogique d’Aigueperse, vous découvrirez la fontaine bienfaisante et l’église, vous plongerez dans l’histoire notamment celle de la famille Hugo, la culture et les anecdotes… qui font la richesse du village, tout cela dans un écrin naturel préservé. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 09:00:00

fin : 2024-08-20

1 Place Henri Monteil

Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine michel.norelle@wanadoo.fr

L’événement Balade commentée sur l’histoire et le patrimoine de St Paul Saint-Paul a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze