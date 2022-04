Balade commentée “Sur les traces des anciens potiers”

2022-08-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-03 13:00:00 13:00:00 Balade commentée de 7 km environ sur les traces des anciens potiers de Ger. Sur réservation.

6€ / adulte et 3.50€ / enfant (bon marcheur). Adapter ses vêtements et chaussures selon la météo. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

