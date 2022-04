Balade commentée sur les traces de Charlotte Corday Vimoutiers Vimoutiers Catégories d’évènement: Orne

Vimoutiers Orne Mme Gestin vous emmène à la rencontre de Charlotte Corday. Au programme, sa maison natale “”Le Ronceray””, l’église de Saint-Saturnin-des-Ligneries où elle sera baptisée, ainsi que le manoir de Cauvigny. Une balade historique pour plonger dans les intrigues de la Révolution Française et l’assassinat du député Jean-Paul Marat.

Au départ de Vimoutiers, Place Mackau, devant la vache

A partir de 7 ans

