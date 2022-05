Balade commentée “sur les pas de Corot rendant visite à son ami Daumier” RDV devant la gare Butry-sur-Oise Catégories d’évènement: Butry-sur-Oise

Val-d'Oise

Balade commentée “sur les pas de Corot rendant visite à son ami Daumier” RDV devant la gare, 5 juin 2022, Butry-sur-Oise. Balade commentée “sur les pas de Corot rendant visite à son ami Daumier”

RDV devant la gare, le dimanche 5 juin à 14:00

Rendez-vous le dimanche 5 juin à 14h devant la gare de Valmondois où nous accueillerons le peintre Corot venant rendre visite à son fidèle ami, Honoré Daumier, illustre habitant de notre commune. Venez découvrir dans une balade exceptionnelle et passionnante, les secrets de Valmondois et l’amitié indéfectible des deux artistes. Sans réservation

Entrée libre

Marchez sur les pas du peintre Corot venant rendre visite à son fidèle ami Honoré Daumier RDV devant la gare Gare de Valmondois 95430 Butry-sur-Oise Butry-sur-Oise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Butry-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu RDV devant la gare Adresse Gare de Valmondois 95430 Butry-sur-Oise Ville Butry-sur-Oise lieuville RDV devant la gare Butry-sur-Oise Departement Val-d'Oise

RDV devant la gare Butry-sur-Oise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/butry-sur-oise/

Balade commentée “sur les pas de Corot rendant visite à son ami Daumier” RDV devant la gare 2022-06-05 was last modified: by Balade commentée “sur les pas de Corot rendant visite à son ami Daumier” RDV devant la gare RDV devant la gare 5 juin 2022 Butry-sur-Oise RDV devant la gare Butry-sur-Oise

Butry-sur-Oise Val-d'Oise