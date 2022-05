Balade commentée sur le port de Poulgoazec par le musée maritime d’Audierne Plouhinec, 4 juin 2022, Plouhinec.

Balade commentée sur le port de Poulgoazec par le musée maritime d’Audierne devant l’Abri du Marin Port de Poulgoazec Plouhinec

2022-06-04 – 2022-06-04 devant l’Abri du Marin Port de Poulgoazec

Plouhinec Finistère

La Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture du 27 mai au 6 juin 2022 en Cornouaille !

Un événement organisé par Quimper Cornouaille Développement et le Comité Départemental des pêches et des élevages marins du Finistère qui vise à redonner toutes ses lettres de noblesse à une filière économique majeure en Cornouaille, et pourtant parfois encore méconnue. Cette manifestation itinérante ira donc de port en port cornouaillais et proposera de nombreuses animations pour faire (re)découvrir la pêche et l’aquaculture sous toutes ses formes.

L’histoire du port d’Audierne/Poulgoazec et de la pêche locale, par J. Paul ; du Musée maritime du Cap Sizun.

Réservation :

Office de Tourisme du Cap Sizun

08 09 10 29 10

office-tourisme@cap-sizun.fr

Nombre de participants maximum : 10 personnes

devant l’Abri du Marin Port de Poulgoazec Plouhinec

