Orléans La capitainerie Loiret, Orléans Balade commentée sur l’ANCO La capitainerie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Balade commentée sur l’ANCO La capitainerie, 22 septembre 2021, Orléans. Balade commentée sur l’ANCO

du mercredi 22 septembre au dimanche 26 septembre à La capitainerie

Balade commentée sur l’ANCO – Canal d’Orléans Départ et billetterie : Capitainerie Horaires : Tous les jours de 10h à 19h Tarifs : Adulte : 4€ Enfant (de 3 à 12 ans) : 2€ Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 10 € et 1 € par enfant supplémentaire Gratuit pour les moins de 3 ans Dans le cadre du festival de Loire La capitainerie Quai du fort Alleaume, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La capitainerie Adresse Quai du fort Alleaume, Orléans Ville Orléans lieuville La capitainerie Orléans