Balade commentée: Quand les phares s’allument Plougonvelin Catégories d’Évènement: Finistère

Plougonvelin

Balade commentée: Quand les phares s’allument, 11 mars 2023, Plougonvelin . Balade commentée: Quand les phares s’allument Plougonvelin Finistere

2023-03-11 18:30:00 – 2023-03-11 20:45:00 Plougonvelin

Finistere Une déambulation sur le sentier douanier (GR34). Une balade du Fort de Bertheaume à la pointe du Cormoran offre une vue croisée sur l’entrée de la rade de Brest, sur la presqu’île de Crozon et sur le large et enfin Saint Mathieu …

A la tombée de la nuit, décryptage des signaux lumineux des phares et balises côté goulet de Brest, puis Sein au large et à la nuit noire de St Mathieu au terme de notre navigation virtuelle avec le promontoire de la pointe du Cormoran.

Un parcours semé d’anecdotes maritimes en lien avec les balises et les phares. Une approche de la continuité terre/mer déterminante pour comprendre le rôles de ces sentinelles. Plougonvelin

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plougonvelin Autres Lieu Plougonvelin Adresse Plougonvelin Finistere Ville Plougonvelin lieuville Plougonvelin Departement Finistere

Plougonvelin Plougonvelin Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougonvelin /

Balade commentée: Quand les phares s’allument 2023-03-11 was last modified: by Balade commentée: Quand les phares s’allument Plougonvelin 11 mars 2023 finistère Plougonvelin Plougonvelin, Finistère

Plougonvelin Finistere