Balade commentée proposée par la Maison de la Terre : Les Hauts d’Alfeld Sewen, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Sewen.

Sewen 68290

Lors de cette journée vous pourrez visiter la Haute vallée avec ses chaumes et ses points de vue superbes sur la Vallée de la Doller. Le parcours est très varié et sauvage, et vous pourrez découvrir l’origine des paysages montagnards des Hautes Vosges d’Alsace. Réservations auprès de la Maison de la Terre. Départ à 9h30 au parking de l’auberge d’Alfeld (lac d’Alfeld).

