Parking Stade Henri Jooris, Seclin, le samedi 4 décembre à 10:00

A l’occasion du Téléthon, l’Office de Tourisme de Seclin et Environs réalise une balade commentée de 5km sur la mise en lumière du patrimoine seclinois.

Sur inscription : 3€ (reversé au profit du Téléthon)

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T12:00:00

