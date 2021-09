Balade commentée Pente d’eau, 19 septembre 2021, Montech.

Balade commentée

le dimanche 19 septembre à Pente d’eau

Au départ de la maison de site située dans l’ancienne papeterie, partez pour une balade d’une heure le long du canal latéral à la Garonne à la découverte d’un site d’exception, à la fois naturel et technique : la pente d’eau de Montech, grand site d’Occitanie. Cette promenade jalonnée de surprises, vous mènera à la « Machine » de la pente d’eau de Montech et à sa péniche où un espace ludique et immersif vous accueillera : prenez les commandes de la machine et remontez la pente d’eau de Montech ! Un voyage en 11 étapes pour se plonger dans l’univers du canal et de ses ouvrages exceptionnels attend petits et grands visiteurs !

Gratuit, tout public, sur inscription, respect des consignes sanitaires en vigueur

Balade découverte et commentée de la Pente d’eau de Montech

Pente d’eau 21 rue de l’usine, 82700 Montech Montech Tarn-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00