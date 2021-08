Montech Pente d'eau Montech, Tarn-et-Garonne Balade commentée Pente d’eau Montech Catégories d’évènement: Montech

[[http://www.pentedeaudemontech.fr](http://www.pentedeaudemontech.fr)](http://www.pentedeaudemontech.fr) l’histoire de cet ouvrage magnifique qu’est la Pente d’eau de Montech. Balade encadrée par le personnel de l’office de tourisme comprenant l’accès à la péniche Altaïr, nouvel espace muséographique. Maison de site Pente d’eau, 21 rue de l’Usine Tout public – Gratuit – Sur réservation 05 63 64 16 32 – Durée 1h30 / 3km [www.pentedeaudemontech.fr](http://www.pentedeaudemontech.fr)

Respect des consignes sanitaires en vigueur, durée 1h30, 3km

