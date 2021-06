Montréal Montréal Balade commentée Montréal Montréal Catégories d’évènement: Montreal

Rdv tous les Mardis et Jeudis en Juillet et Août à 11h devant l’office de tourisme. noyers@destinationgrandvezelay.com +33 3 86 82 66 06 https://www.destinationgrandvezelay.com/ Pour explorer la destination Grand Vézelay autrement, l’Office de Tourisme met en place tout l’été, des balades commentées de Montréal.

Rdv tous les Mardis et Jeudis en Juillet et Août à 11h devant l’office de tourisme.

