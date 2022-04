BALADE COMMENTÉE “LE NÉGOCE À VALLET DEPUIS LA RÉVOLUTION” Vallet, 26 juillet 2022, Vallet.

BALADE COMMENTÉE “LE NÉGOCE À VALLET DEPUIS LA RÉVOLUTION” Vallet

2022-07-26 – 2022-07-26

Vallet Loire-Atlantique Vallet

Balade commentée au cœur de Vallet pour évoquer l’évolution de l’urbanisme dans ce bourg caractéristique du vignoble nantais, depuis la Révolution.

La visite reviendra particulièrement sur les commerçants et marchands de vin dont les bâtiments et le souvenir marquent la « capitale du Muscadet » et se terminera à la Maison du Muscadet.

Mardi 26 juillet de 16 h à 17h30///

Mardi 2 aout de 16h à 17h30 ///

Mardi 13 aout de 16h à 17h30///

Mardi 23 aout de 16h à 17h30///

Départ depuis l’Office de tourisme (2 bis, place Charles-de-Gaulle, Vallet) ///

Tarif 5€, réduit 2,50€.

Venez découvrir Vallet, depuis la Révolution à nos jours, à travers une balade commentée sur le commerce et le vin.

accueil.vallet@levignobledenantes.com http://www.levignobledenantes-tourisme.com/

