Vaucluse

BALADE COMMENTEE Lagnes parking du maquis du chat, 17 septembre 2021, Lagnes.

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Lagnes parking du maquis du chat

Dans le cadre de l’opération Grand Site et à l’occasion des 300 ans du mur de la peste en Vaucluse ; balade commentée loors des Journées du patrimoine balade commentée à Lagnes au deprt du parking du maquis du chat à 16h30 ( chaussure de sport , eau, chapeau) a l’issue de la balade commentée le long du mur de la peste A 18h30 inauguration de la signalétique des panneaux du mur de la peste

limité a 20places, sur inscription obligatoire à l’office de tourisme isle /sorgue

balade accompagnée de 2H le long du mur de la peste Lagnes parking du maquis du chat route de cabrieres d’avignon Lagnes Lagnes Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T16:30:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T08:30:00

