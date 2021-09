Marsanne Marsanne Drôme, Marsanne Balade commentée et inauguration du sentier Peysson Marsanne Marsanne Catégories d’évènement: Drôme

Marsanne

Balade commentée et inauguration du sentier Peysson Marsanne, 18 septembre 2021, Marsanne. Balade commentée et inauguration du sentier Peysson 2021-09-18 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-18 17:00:00 17:00:00 Sanctuaire Notre-Dame de Fresneau Forêt de Marsanne

Marsanne Drôme Les Amis du Vieux Marsanne vous propose une balade le long du chemin de Peysson à travers l’Histoire de la forêt communale au XIXe siècle. amisvieuxmarsanne@outlook.fr +33 4 75 90 31 67 http://www.marsanne.info/ dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Marsanne Autres Lieu Marsanne Adresse Sanctuaire Notre-Dame de Fresneau Forêt de Marsanne Ville Marsanne lieuville 44.64811#4.86852