Balade Commentée et Atelier Yoga Montmaur-en-Diois, 22 mai 2022

2022-05-22 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-22 Rendez-vous à l'Hôtel-Restaurant L'Orée du Vercors

Balade commentée et atelier yoga. De 9h à 11h: toutes les générations sont invités à découvrir une balade de 2h avec David Van Laecke. david@lescompagnonsit.com +33 6 95 64 94 99

