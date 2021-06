Conches-sur-Gondoire Place de l'église de Guermantes Conches-sur-Gondoire, Seine-et-Marne Balade commentée et accompagnée des 3 églises Place de l’église de Guermantes Conches-sur-Gondoire Catégories d’évènement: Conches-sur-Gondoire

Balade commentée et accompagnée des 3 églises Place de l’église de Guermantes, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Conches-sur-Gondoire. Balade commentée et accompagnée des 3 églises

Place de l’église de Guermantes, le samedi 18 septembre à 14:00

Étapes de la balade : – Point de départ de la randonnée pédestre : église de Guermantes pour une visite commentée – Église de Conches sur Gondoire : visite commentée – Église de Gouvernes : dernière visite – Retour sur Guermantes Quizz pendant le parcours (parcours d’environ 5,7km en boucle)

Etre en capacité de marcher pendant environ 5,7km sur des chemins en grande partie. Eau à prévoir

