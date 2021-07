Saint-Aignan Musée de l'Electricité - Électrothèque de Guerledan Morbihan, Saint-Aignan Balade commentée – Escales sur le canal de Nantes à Brest. Musée de l’Electricité – Électrothèque de Guerledan Saint-Aignan Catégories d’évènement: Morbihan

Balade commentée – Escales sur le canal de Nantes à Brest. Musée de l’Electricité – Électrothèque de Guerledan, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Aignan. Balade commentée – Escales sur le canal de Nantes à Brest.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’Electricité – Électrothèque de Guerledan Exposition en plein air / 4km, sans difficulté, accessible à tous.

Balade commentée de l’exposition photographique / Notre guide vous invite à découvrir 20 toiles photographiques qui retracent l’histoire du canal et présentent les petits animaux qui le peuplent. Musée de l’Electricité – Électrothèque de Guerledan Rue du musée, 56480, Saint-Aignan Saint-Aignan Morbihan

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Catégories d'évènement: Morbihan, Saint-Aignan

Musée de l'Electricité - Électrothèque de Guerledan
Adresse Rue du musée, 56480, Saint-Aignan
Ville Saint-Aignan