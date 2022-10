Balade commentée en vélo électrique Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Découvrez Saint-Thégonnec comme vous ne l’avez jamais vu ! Une demi-journée conviviale pour (re)découvrir ce village et sa campagne d’une manière originale et sans effort ! Rdv à l’office de tourisme de Saint-Thégonnec (parking gratuit à proximité immédiate). Accompagnés d’une guide expérimentée, cette balade commentée à vélo électrique vous mènera à la découverte du superbe enclos paroissial de Saint-Thégonnec puis sur les petites routes de campagne parsemées de calvaires et autres trésors cachés du patrimoine rural. Un arrêt sera fait au Kanndi du Fers où l’on blanchissait autrefois les fils de lin. Avant votre retour au village, une dégustation de produits de la célèbre boulangerie Canevet viendra agrémenter cette sortie ! L’équipement complet est fourni mais possibilité de venir avec son propre vélo.

Parcours d’environ 19km sécurisé sur des chemins adaptés. Informations pratiques :

– Réservation à l’Office de Tourisme de Saint-Thégonnec

– Groupe limité à 10 personnes

– À partir de 16 ans stthegonnec@tourisme-morlaix.bzh +33 2 98 79 67 80 Office de Tourisme 13 Place de la Mairie Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

