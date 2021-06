Balade commentée du littoral luzien Saint-Jean-de-Luz, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Saint-Jean-de-Luz.

Balade commentée du littoral luzien 2021-07-12 19:00:00 – 2021-07-12 21:00:00

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

5 5 EUR D’Erromardie à La pointe sainte barbe, vos guides accompagnateurs Jérôme ou Stéphane

vous conteront la pêche, la géologie et la chasse à la baleine agrémentés d’ anecdotes au soleil couchant.

La sortie se terminera dans la convivialité autour d’un verre.

Départ assuré pour 4 personnes payantes Maximun 20 personnes

Réservation obligatoire auprès des Bureaux d’Accueil Touristiques

Lors de votre réservation une garantie bancaire est prise grâce à votre carte bancaire mais le règlement se fera le jour même sur place à votre arrivée soit via prélèvement sur votre empreinte CB ou espèces.

Le port du masque est obligatoire.

Chaussures de marche, Pull, Eau

Rendez-vous 10 minutes avant le départ.

Balade non accessible aux personnes à mobilité réduite.

+33 5 59 26 03 16

visite littoral

dernière mise à jour : 2021-06-25 par