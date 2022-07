Balade commentée du Domaine de Soulièvres

Balade commentée du Domaine de Soulièvres, 21 juillet 2022, . Balade commentée du Domaine de Soulièvres



2022-07-21 – 2022-07-21 Venez découvrir la prairie de Soulièvres et son histoire à travers le temps, de l'antiquité à nos jours. Rendez-vous à 15 heures à la Chapelle du Domaine de Soulièvres pour une balade commentée. Gratuit et sans réservation. Renseignements à l'Office de Tourisme au 05 49 70 84 03.

