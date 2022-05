Balade commentée des meuniers de Sainte-Mondane Sainte-Mondane Sainte-Mondane Catégories d’évènement: Dordogne

Sainte-Mondane

Balade commentée des meuniers de Sainte-Mondane Sainte-Mondane, 21 mai 2022, Sainte-Mondane. Balade commentée des meuniers de Sainte-Mondane Sainte-Mondane

2022-05-21 – 2022-05-21

Sainte-Mondane Dordogne EUR Laissez-vous guider par un passionné et propriétaire de moulins qui vous fera découvrir le patrimoine meunier du village de Sainte-Mondane, le long de la rivière de Font Marine. Vous arpenterez le chemin des meuniers du même nom, et pourrez terminer votre randonnée par un repas du terroir (sur réservation uniquement). Programme :

9h = accueil café (point de RDV = salle des fêtes de Sainte-Mondane)

9h30 = départ de la balade commentée

12h = pause-déjeuner Sainte-Mondane

