Balade commentée : " Des échoppes à Printania, 300 ans de commerce à Vesoul" 2021-08-15 – 2021-08-15 Rue Paul Morel Devant le buste du Docteur Gevrey

Vesoul Haute-Saône Vesoul Balade commentée dans les rues de Vesoul, proposée par l’association Rétroprisu. Tarifs:

5 euros par personne;

4 euros pour les adhérents à l’association Rétroprisu;

9 euros : balade + adhésion à l’association Rétroprisu. Durée : 1h30. La balade se termine au kiosque des Allées pour pouvoir enchaîner avec le concert de 17h. https://www.facebook.com/retroprisuvesoul/ Balade commentée dans les rues de Vesoul, proposée par l’association Rétroprisu. Tarifs:

9 euros : balade + adhésion à l’association Rétroprisu. Durée : 1h30. La balade se termine au kiosque des Allées pour pouvoir enchaîner avec le concert de 17h. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

