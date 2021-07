Champigny-sur-Marne Château de Coeuilly Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne Balade commentée : Découverte du quartier de Cœuilly Château de Coeuilly Champigny-sur-Marne Catégories d’évènement: Champigny-sur-Marne

**À travers une balade bucolique au cœur de son hameau, découvrez le quartier de Cœuilly, son château, son église, son groupe scolaire début Art Déco, son château d’eau et son théâtre.** Cœuilly est l’un des premiers hameaux de Champigny, constitué de quelques fermes implantées autour d’un château féodal à partir du XIIe. Le château actuel, reconstruit au XVIIe, agrandi au XVIIIe, est classé au titre des monuments historiques depuis 1977. Les Prussiens s’y installèrent pendant la Guerre de 1870. En 1789, on recense à Cœuilly une vingtaine de feux, c’est-à-dire 20 foyers fiscaux. Village d’agriculture, il devient à la fin du XIXe un lieu de villégiature pour les Parisiens aisés. À partir de 1912, le château fut divisé en lotissements, ainsi que son magnifique Parc de 215 ha. On retrouve encore aujourd’hui, à travers les dessins des rues, les allées forestières qui parcouraient cette ancienne forêt de chênes. À travers une balade au cœur des ruelles de son ancien hameau, venez découvrir l’évolution urbaine de ce quartier pavillonnaire aux allures de village, qui a su conserver son charme bucolique. Son histoire, son église Notre-Dame du Sacré-Cœur, son groupe scolaire débuts Art Déco « Romain Rolland », son château d’eau et son théâtre « Gérard Philipe » qui vous accueillera en fin de balade pour une présentation de ce lieu de culture. À travers une balade bucolique au cœur de son hameau, découvrez le quartier de Cœuilly, son Château, son Église, son groupe scolaire début Art Déco, son Château d’eau et son Théâtre. Château de Coeuilly 54 boulevard du Château 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne Val-de-Marne

