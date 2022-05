Balade commentée de Prémery

Balade commentée de Prémery, 18 août 2022, . Balade commentée de Prémery

2022-08-18 – 2022-08-18 3 EUR Découvrez cette ancienne ville, où les évêques de Nevers avaient bâti un château pour y trouver repos, au riche passé industriel et situé au cœur d’un écrin de verdure.

Inscription au 03 86 37 99 07 Découvrez cette ancienne ville, où les évêques de Nevers avaient bâti un château pour y trouver repos, au riche passé industriel et situé au cœur d’un écrin de verdure.

Inscription au 03 86 37 99 07 dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville