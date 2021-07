Noyers Office de Tourisme de Noyers-sur-Serein Noyers, Yonne Balade commentée de Noyers-sur-Serein Office de Tourisme de Noyers-sur-Serein Noyers Catégories d’évènement: Noyers

Yonne

Balade commentée de Noyers-sur-Serein Office de Tourisme de Noyers-sur-Serein, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Noyers. Balade commentée de Noyers-sur-Serein

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de Tourisme de Noyers-sur-Serein

Partez en balade commentée avec Floriane ou Clément de l’Office de tourisme, pour découvrir cette pépite médiévale qui a inspiré La Belle et la Bête de Disney et a servi de décor à la Grande Vadrouille… Tours du XIIIème siècle, hôtels aristocratiques, demeures bourgeoises aux façades à pans de bois, maisons de vignerons… vous séduiront à coup sûr! Et dans la même veine, essayez la balade commentée de Montréal. **A noter** : Durée: 1h Découvrez cette cité médiévale classée parmi les Plus Beaux Villages de France avec cette agréable balade commentée… Office de Tourisme de Noyers-sur-Serein 12 place de l’Hôtel de Ville, 89310 Noyers-sur-Serein Noyers Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Noyers, Yonne Autres Lieu Office de Tourisme de Noyers-sur-Serein Adresse 12 place de l'Hôtel de Ville, 89310 Noyers-sur-Serein Ville Noyers lieuville Office de Tourisme de Noyers-sur-Serein Noyers